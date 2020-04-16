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16 Nisan 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları
16 Nisan 2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Esnafa Düşük Faizli Kredi ve Kredi Borçlarının Ertelenmesi TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
SAYIŞTAY KARARI
–– Sayıştay Başkanlığının 13/4/2020 Tarihli ve 2020/3 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
16 Nisan 2020 Perşembe Tarihli ve 31101 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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