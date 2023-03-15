16 Mart Perşembe 2023 Resmi Gazete Kararları yayımlandı, EYT Resmi Gazetede yayımlandı mı?, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?, TC Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Atama kararları, Genelgeler, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
16 Mart Perşembe tarihli ve 32131 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün..
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Balıkesir İli, Erdek İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Seyitgazi Tepesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6933)
–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yumurta Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6934)
–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Güneş Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6935)
–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Lale Adası Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6936)
–– Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşucu Adası ve Boğsak Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6937)
–– Mersin İli, Gülnar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beşparmak Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6938)
–– Erzurum İli, İspir İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yedigöller Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6939)
–– Antalya İli, Kaş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Likya Orkidesi Yayılış Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6940)
–– Antalya İli, Manavgat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Manavgat Şelalesi Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6941)
–– Kırklareli İli, Demirköy İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Erikli Gölü ve Longoz Ormanları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6942)
–– Samsun İli, Terme İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6943)
–– Manisa İli, Kula İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 8. Grup Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6944)
–– Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kabak Köyü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6945)
–– Kocaeli İli, Gölcük ve Başiskele İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Yuvacık Kanyonları-Beşkayalar Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6946)
–– Gümüşhane ve Bayburt İllerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6947)
–– Konya İli, Karatay ve Meram İlçelerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6948)
–– Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (II. Kısım) Sınırlarının Haritada Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6949)
–– Bursa-Kayapa-Hasanağa-Mustafakemalpaşa İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6950)
–– İzmir-Aliağa Devlet Yolu, Nemport ve TCDD Lojistik Saha Bağlantı Kavşağı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6951)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6952)
–– 154 kV Barhal Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Gösterilen Sahaya İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6953)
–– Birecik-Halfeti İlçeleri Sahil Yolu Islah Projesi Kapsamında Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi Olaylarının Önüne Geçilmesi ile Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Saha Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Listede Ada/Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6954)
–– “Çınarcık İçmesuyu Tesisleri Projesi” Kapsamındaki İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depo Yerleri ile İsale Hattının Yapımı Amacıyla, Bursa İli, Nilüfer İlçesinde Bulunan ve Kroki ile Listede Bulundukları Yer ve Ada/Parsel Numaraları Belirtilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6955)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153)
YÖNETMELİKLER
–– Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İlgili 2023/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
DANIŞTAY KARARLARI
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
16 Mart Perşembe tarihli ve 32131 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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