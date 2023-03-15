16 Mart Perşembe 2023 Resmi Gazete Kararları

Son dakika: Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda sokak ve cadde göle döndü, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı. Vali Salih Ayhan, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı. İnsan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum" derken bölgeden gelen görüntüler durumun vahametini ortaya koyuyor. Kentte sel sularına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp.