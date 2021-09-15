16 Eylül Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

Teravih namazı evde kılınır mı?, Teravih namazı kaç rekattır?, TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?, TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?, Teravih namazı, Ramazan ayının en önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu günlerde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaklaşan Ramazan ayı ve teravih namazı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte teravih namazı ile ilgili detaylar