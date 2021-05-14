15 Mayıs Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Son dönemde oldukça popüler hale gelen kripto paralar arasında en değerli ve bilinir olan 15 Mayıs Cumartesi Bitcoin'de son durum merak konusu oldu. Binlerce yatırımcı arama motorları üzerinden, "1 bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar?" gibi sorgular ile araştırma yapıyor. İşte dünyanın en büyük kripto parası olarak kabul edilen Bitcoin'in son durumu...