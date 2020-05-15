15 Mayıs 2020 Cuma TC Resmi Gazete Kararları

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin son derece önemli bir olgudur. Toplumun en önemli dinamikleri arasında bulunan evlilik olgusu, sadece kişileri değil; yaşanılan ülkeyi, hatta ve hatta dünyayı da etkileyen bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor.