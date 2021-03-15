15 Mart Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

15 Mart Pazartesi 2021 tarihli ve 31424 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
15 Mart Pazartesi 2021 tarihli ve 31424 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Spor, Egzersiz, Fiziksel Aktivite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
15 Mart Pazartesi 2021 tarihli ve 31424 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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