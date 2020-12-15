15 Aralık Salı Resmi Gazete Kararları

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı dün gece yeniden faaliyete geçti. Patlamalar dün gece başladı ve sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.