14 Temmuz Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Time Out dergisi, dünyanın dört bir yanından editörler ve 20 bin kent sakinin katılımıyla bir anket oluşturdu ve 2022'nin en iyi 53 şehrini seçti. Gelişen gece hayatı, yiyecek-içecekler, kültür sanat etkinlikleri gibi kriterlere göre oluşturulan listede Türkiye'den sadece İstanbul var.