14 Şubat Pazar 2021 Resmi Gazete Kararları

Estergon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye 60 kilometre mesafede ülkenin kuzey batısında Tuna nehri kıyısında yer alır. 13. yüzyıldaki Moğol İstilâsı'na kadar Macarların başkenti olan Estergon, Osmanlı'nın da Avrupa'da ulaştığı en uç sınır noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Adına türküler yazılan Estergon, 1683 yılında Avusturyalıların eline geçti ve Macaristan bağımsızlığını ilân edene kadar bu durum devam etti.