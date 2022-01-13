14 Ocak Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir canlı yayında İBB'ye yönelik terör teftişi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Soylu, "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz" dedi.