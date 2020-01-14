0
0
0
0
0
0
0
0

14 Ocak 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları

14 Ocak 2020 Salı Tarihli TC Resmi Gazete Kararları 31008 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...

14 Ocak 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları
14 Ocak 2020 Salı 10:12

14 Ocak 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları

14 Ocak 2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği
–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2019/66)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/22 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/40 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 Ocak 2020 Tarihli ve 31008 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber