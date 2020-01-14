14 Ocak 2020 Salı Tarihli TC Resmi Gazete Kararları 31008 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...
14 Ocak 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları
14 Ocak 2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/22 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/40 Sayılı Kararı
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