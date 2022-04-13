14 Nisan Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

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14 Nisan Perşembe tarihli ve 31809 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün..
14 Nisan Perşembe tarihli ve 31809 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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