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14 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

14 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete atama Kararları 31068 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

14 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
14 Mart 2020 Cumartesi 00:22

14 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

14 Mart 2020 tarihli ve 31068 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Seçilmesi Hakkında Karar
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 11/03/2020 Tarihli ve 2020/45 Sayılı Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 11/03/2020 Tarihli ve 2020/46 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
–– Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
GENELGE
–– Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni ile İlgili 2020/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2015/4993 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2016/9422 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2017/38399 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 MART 2020 Tarihli ve 31068 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #14 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
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