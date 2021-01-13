13 Ocak Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs şuana kadar milyonlarca kişiye bulaştı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise yüzbinleri aştı. Koronavirüsün bir laboratuvarda geliştirildiği ve insan yapımı olduğuna dair iddialar ve komplo teorileri gündemdeyken şoke eden bir gelişme yaşandı. Dünya koronavirüs ile savaşırken Latin Amerika'daki bir mahkemeden çıkan karar dikkat çekti. Peru'nun Ica bölgesindeki Yüksek Mahkeme, COVID-19 virüsünün George Soros, Rockefeller ailesi ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates tarafından geliştirildiğine iddia eden yerel bir mahkemenin kararını soruşturacak. İşte detaylar...