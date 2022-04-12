13 Nisan Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Hac için yeni kura çekilecek mi? Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ve umre ziyaretleri ile ilgili merak edilen detayları açıkladı. Bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade eden Bircan, ayrıca Türkiye için ayrılan kontenjanın ise henüz belirlenmediğini belirtti.