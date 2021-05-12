13 Mayıs Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, bir süredir 2013 yılında Nevşehir'de bir dere yatağında henüz 13 yaşındayken ölü bulunan Nezen Germiyen'in cinayetini araştırıyor. Cinayetin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın koğuş arkadaşı canlı yayına bağlanarak "Kendisi bana 'Nezen'i ben öldürdüm onun vicdan azabını çekiyorum' dedi. Ben de vicdan azabı çektiğim için aradım" dedi.