13 Mayıs Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

Yüksek Seçim Kurulu seçime katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı. Buna göre 24 olan seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin eklenmesiyle 27'ye çıktı. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi, YSK'nın gerekliliklerini yerine getirmediği için listede yer almadı.