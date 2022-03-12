13 Mart Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Instagram Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?, Instagram’ın en sık kullanılan özelliklerinden bir tanesi de mesajlaşma bölümüdür. Bu bölüm içerisinde bazen çok fazla mesaj yer alabilir. Dolayısıyla pek çok kullanıcı bu mesajları silmek ister. Bu işlem her ne kadar uzun sürecek olsa da sizin için bazı tavsiyelerimiz olacak. Instagram toplu mesaj silme hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.