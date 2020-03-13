13 Mart 2020 Cuma TC Resmi Gazete atama Kararları 31067 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
13 Mart 2020 Cuma TC Resmi Gazete Kararları
13 Mart 2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
YÖNETMELİKLER
–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ
13 MART 2020 Tarihli ve 31067 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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