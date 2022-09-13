13 Eylül Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Avustralya'da bir çiftin otobüste cinsel ilişkiye ilişkiye girerken çekilen görüntüleri ülkede gündem oldu. Otobüsteki diğer yolcuların "Burada bunu yapamazsınız" tepkilerine aldırış etmeden ilişkiye giren çiftin kendilerini savunmak için öne sürdükleri bahane de büyük tepki çekti. Çiftten erkek olanı, evsiz olduklarını ve otizmi bulunduğunu iddia ederek, tepkilerden kaçınmaya çalıştı.