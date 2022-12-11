13 Aralık Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

2023 yılının yaklaşması ile birlikte birçok ödeme ile ilgili sorular merak edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de işsizlik maaşı oldu. Birçok vatandaş 2023 İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak? Sorularını merak ediyor. Peki, 2023 İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak?