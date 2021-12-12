13 Aralık Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Yarın sabah milyonlarca memur adayı 2022 KPSS lisans sınavında memur olabilmek için ter dökecek. Peki başarılı olmak için KPSS öncesinde hangi dualar okunur? Nihat Hatipoğlu KPSS başarı duası videolu - 2022 KPSS'a girecekler için okunması tavsiye edilen dualar ve anlamları - KPSS kısa ve etkili dua ve başarı duası oku - Necmettin Nursaçan'dan Sınavda Okunacak Dualar - Cübbeli Ahmet Hoca'dan sınava gireceklere dua tavsiyesi - Detaylar Haberimizde..