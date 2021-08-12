13 Ağustos Cuma 2021 Resmi Gazete Kararları

13 Ağustos Cuma burç yorumları merak ediliyor. Peki, günlük burç yorumları kim için ne ifade ediyor? Perşembe günü Koç burcunu evlilikle ilgili konular, Akrep burcunu işle ilgili durumlar bekliyor. Burç yorumlarının 12 Ağustos Perşembe gündeminde ilişkiler var. Bir şeyleri yeniden konuşmanın tam zamanı. İşte 13 Ağustos Cuma koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu…