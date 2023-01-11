12 Ocak Perşembe 2023 Resmi Gazete Kararları

2023 hac başvuru takvimi ve kontenjanları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerini bildirdi. Vatandaşlar sürecin detaylarıyla ilgili Hac ve Umre Genel Müdürlüğü, hac.gov.tr adresinden veya 0850 260 1313 çağrı merkezinden bilgi alabilecek. Öte yandan Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac ücretleri ne kadar?