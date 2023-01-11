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12 Ocak Perşembe 2023 Resmi Gazete Kararları

12 Ocak Perşembe 2023 Resmi Gazete Kararları yayımlandı, EYT Resmi Gazetede yayımlandı mı?, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?, TC Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Atama kararları, Genelgeler, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

12 Ocak Perşembe 2023 Resmi Gazete Kararları
Kamusaati
Kamusaati
11 Ocak 2023 Çarşamba 12:34

12 Ocak Perşembe tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün..

 

12 Ocak Perşembe tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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