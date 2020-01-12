12 Ocak 2020 Pazar Tarihli TC Resmi Gazete Kararları 31006 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...

12 Ocak 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları

12 Ocak 2020 tarihli ve 31006 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

12Ocak 2020 Tarihli ve 31006 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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