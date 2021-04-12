12 Nisan Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kimler hakkında yapılacak, Arşiv araştırmasında adayların hangi bilgileri araştırılacak?, Güvenlik soruşturmasında adayların hangi bilgileri araştırılıyor?, Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında kişisel verilere dikkat edilmelidir, Araştırma veya soruşturma sınav öncesi mi yoksa sonrası mı yapılacak?