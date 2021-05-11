12 Mayıs Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

Ülkemizde bizlere hizmet veren ve şu andaki durumda bile herhangi kapanma veya sınırlama olmayan Zincir marketler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda işçi alımları ve personel alımları yapılacak. Yüzlerce kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Söz konusu olan Türkiye de 3 büyük zincir market bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere Ülke geneli farklı illerde işçi alımları ve personel alımları yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek olup yüzlerce kişilik boşluk ile alım yapılacak. Ayrıca söz konusu ilanlar İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. İşte ŞOK, BİM, A101 personel alımı şartları...