12 Mart Cuma 2021 Resmi Gazete Kararları

12 Mart Cuma 2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
12 Mart Cuma 2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3637)
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespit ve Tahsili ile Yüklenme ve Kefalet Senedinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
12 Mart Cuma 2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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