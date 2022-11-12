12 Kasım Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Harita üzerinden Ada Parsel Bilgileri sorgulama, Tapu kayıt bilgileri gayrimenkul alım satımlarında vatandaşlarımız tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle başkasına ait tapu kaydı bilgileri sorgulama mümkün olup olmadığı hem arsa, tapu alıcıları için hem de tarla ve parsel satıcıları için oldukça önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Sizler için hazırlamış olduğumuz yazımızda gerekli tüm bilgileri bulabilirsiniz.