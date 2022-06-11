12 Haziran Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Konya'da süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar, beraat edince tazminat için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dava açtı. Mahkeme heyeti Sayar'ı haklı bularak kendisine 1150 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Karara itiraz edeceğini belirten Sayar, "Ödenecek tazminat yeterli değil. 6 gün cezaevinde boşu boşuna tutuklu olarak kaldım. Psikolojim ve aile düzenim altüst oldu" dedi.