12 Aralık Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Samsun'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri için dikkat çeken bir ifade kullandı. Kılıçdaroğlu'na "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, siz varsınız yeter" diyerek yüklenen Erdoğan "İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekle Türkiye Yüzyılı'nın ilk kısmını inşa edip bu bayrağı gençlere devredeceğiz" açıklamasını yaptı.