12 Aralık Cumartesi Resmi Gazete Kararları

KYK, KDV, MTV, ÖTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Öğrenim kredisi KYK, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK primleri gibi birçok borcu kapsayan 7256 sayılı borç yapılandırma kanunu başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Tarihin en kapsamlı yapılandırılmasına ilgi yoğunluğu yaşanırken vatandaşlar borçlarını dilerse 18 aya kadar taksitlendirerek ödeme imkanı yakalıyor. Bu kapsamda vatandaşlar başvurulara dair detayları merak ediyor. Peki, Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Öğrenim kredisi KYK, KDV, MTV, ÖTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma için son tarih ne zaman, başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar…