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11 Nisan 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
11 Nisan 2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Esnafa Düşük Faizli Kredi ve Kredi Borçlarının Ertelenmesi TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 154 kV Karakurt Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2388)
–– Uşak İli, Merkez İlçe, Hacıkadem, Dikilitaş ve Karaağaç Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2389)
–– Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkındaki 24/1/2020 Tarihli ve 2054 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, Ekli Listede Belirtilen Taşınmazlara İlişkin Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2390)
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2391)
–– Edirne İli Sınırları İçerisinde Bulunan Gala Gölü Milli Parkı Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2392)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2393)
–– Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2394)
YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2020 Tarihli ve 9289-5, 9292, 9294 ve 9295 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
11 Nisan 2020 Cumartesi Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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