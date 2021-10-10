11 Ekim Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Çılgın Sayısal Loto hangi ile çıktı, sorusu yanıt buldu. Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihliye çıktı. 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiye, Pamukkale'de oynanan bir bayiden çıktı. Peki, Çılgın Sayısal Loto kime çıktı, açıklandı mı?