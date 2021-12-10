11 Aralık Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

e-Devlet kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor Artık SGK işverenlere postacı ile sarı zarf göndermeyecek!... Ceza tebligatı da, borç tebligatı da online ortamda yapılacak. SGK tüm düzenlemeleri tamamladı ve yeni sistemi dün itibariyle e-devlet üzerinden kullanıma açtı. Açtı ama ne açtı! Bir anda e-Devlet sistemi kilitlendi.