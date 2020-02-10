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10 Şubat 2020 Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları

10 Şubat 2020 Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları 31035 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...

10 Şubat 2020 Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları
10 Şubat 2020 Pazartesi 00:54

10 Şubat 2020 Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları

10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2019 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2019 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2019 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
10 ŞUBAT 2020 Tarihli ve 31035 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #10 şubat pazartesi resmi gazete #resmi gazete
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