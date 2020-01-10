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10 Ocak 2020 Cuma TC Resmi Gazete Kararları

10 Ocak 2020 Cuma Tarihli TC Resmi Gazete Kararları 31004 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...

10 Ocak 2020 Cuma TC Resmi Gazete Kararları
10 Ocak 2020 Cuma 00:24

10 Ocak 2020 Cuma TC Resmi Gazete Kararları

10 Ocak 2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)
–– Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği (II-28.1)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2019 Tarihli ve 2017/17839 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar
DÜZELTME: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9021 Sayılı Kararı ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 Ocak 2020 Tarihli ve 31004 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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