10 Nisan Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Manisa'da 88 yaşındaki yaşlı kadının gelini tarafından işkence edilerek öldürülmesinin işlendiği Müge Anlı'nın programında olayın başrolündeki isimlerden biri olan Fidan Arslan'la ilgili iddia stüdyoyu karıştı. Aile üyelerinden biri, Fidan'ın eltisi Pınar Arslan'ın cinsel organının fotoğrafını çektiğini ve bunu ailenin diğer üyeleriyle paylaştığını söyledi. Taraflar birbirine girince Müge Anlı da korku dolu anlar yaşadı.