10 Mayıs Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Shiba Uni (SHIB) coin nedir, nasıl alınır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Elon Musk'ın tweetleriyle ciddi bir değer artışı yaşayan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakacak gibi görünüyor. Shiba Uni isimli token, tıpkı Dogecoin gibi Elon Musk'ın tweet atmasıyla yükselişe geçti. Bu noktada, yatırımcılar Shiba Uni token hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Shiba Uni nedir, SHIB token nasıl alınır, hangi amaçla üretiliyor, ne için kullanılıyor? İşte Dogecoin katili olarak sunulan Shiba Uni token hakkında merak edilenler!