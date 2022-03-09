10 Mart Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 5 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin fiyatı 21 lirayı, motorinin fiyatı ise 25 lirayı aştı.