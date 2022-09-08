10 Eylül Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nereden nasıl yapılır?, 2022 Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Kaç Para Verilecek?, E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu kış aylarında bütçenizi zorlayan ısınma giderleri ile daha kolay baş edebilirsiniz. E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu ile size yapılan ödemeler sadece faturanızı ödemeniz içindir. Özellikle kış aylarında faturanın yüksek gelmesi endişesi ile ellerimiz titreyerek açtığımız kombileri devletimizin desteği ile kullanmak için başvurunuzu geciktirmeden yapmalısınız.