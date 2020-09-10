10 Eylül 2020 Perşembe Resmi Gazete Kararları

Motorin fiyatlarına EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 21 kuruş indirim yapıldığı bildirilmişti. Dün itibariyle pompaya yansıyan indirimin ardından bir indirim daha geldi. EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde pompa satış fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildi.