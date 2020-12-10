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10 Aralık Perşembe Resmi Gazete Kararları

10 Aralık Perşembe Resmi Gazete Kararları 31330 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

10 Aralık Perşembe Resmi Gazete Kararları
10 Aralık 2020 Perşembe 00:07
 

10 Aralık Perşembe tarihli ve 31330 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3282)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3284)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3285)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3286)
–– Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Olarak 13/11/2020 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3287)
–– Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü Çerçevesinde Hazırlanan Eylem Planı’na İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3288)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3283)
–– Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3289)
–– Manisa İli, Alaşehir İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3290)
–– Manisa İli, Turgutlu İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3291)
–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Gürezgâhı Gösterilen “Dereköy-Sarpun Köyü Arası Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3292)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3293)
YÖNETMELİKLER
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik
–– Ankara Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2020 Tarihli ve E: 2020/60, K: 2020/54 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
10/12/2020 tarihli ve 31330 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.
 

10 Aralık Perşembe 2020 Tarihli ve 31330 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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