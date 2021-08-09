10 Ağustos Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 9 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 731 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 117 oldu. İyileşen hasta sayısı 7 bin 365 olurken toplam 245 bin 253 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 günün çok önemli olduğunu ifade etti.