1 Mayıs Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Son yıllarda popüler ve önem kazanan işlerinden biri de arıcılık, hatta altın çağını yaşıyor denebilir. Girişim uzmanlarına göre de bal pazarının ilerleyen senelerde büyüme potansiyeli çok yüksek ve çok karlı olacak. Üretim maliyeti oldukça düşük olan ve her yerde kolaylıkla pazarlanabilen, pazar sorunu olmayan, ülkemizin her yerinde yetiştirilebilen bal gibi bir iş olan arıcılık işine verilen ücretsiz eğitimlere katılarak başlangıç için 50 kovan ile bu işe girerek devlet desteklerinden de yararlanabilirsiniz. Çünkü devletin arıcılığa sağladığı desteklerden yararlanabilmek için en az 50 kovana sahip olmak şart.