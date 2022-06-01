1 Haziran Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Memurlara sakal bırakmak serbest oldu mu?, Sakal uzattığı için uyarma cezası alan memurun kararın iptali için açtığı dava reddedildi. Bunun üzerine davacı, kararı temyize götürdü. Danıştay temyiz talebini kabul ederek ilgili yönetmelikteki “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz” ibaresinin kaldırılmasına karar verdi.