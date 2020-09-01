1 Eylül Salı Resmi Gazete Kararları

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin il dışına izinsiz çıkmasını yasaklandı. Zorunlu nedenlerden dolayı çıkanlar ise en az 7 gün evde karantina altına kalacak ve bu süre yıllık izinden sayılacak..