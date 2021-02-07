08 Şubat Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kardeş, Ürdünlü bir öğrenci ile kavga etti. Kullandıkları madde nedeniyle güçlükle ayakta durabilen kardeşler ile Ürdünlü öğrenci arasındaki kavga karakolda bitti. 3 gence de kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.