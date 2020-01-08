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08 Ocak 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları

08 Ocak 2020 Çarşamba Tarihli TC Resmi Gazete Kararları 31002 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...

08 Ocak 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları
08 Ocak 2020 Çarşamba 12:05

08 Ocak 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları

08 Ocak 2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1239 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik (SHY-Devlet)
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35)
KURUL KARARI
–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı
KARAR
–– 80 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08 Ocak 2020 Tarihli ve 31002 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #resmi gazete
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