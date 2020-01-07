07 Ocak 2020 Salı Tarihli TC Resmi Gazete Kararları 31001 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...
07 Ocak 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları
07 Ocak 2020 tarihli ve 31001 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1)
KURUL KARARI
–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı
KARAR
İLÂN BÖLÜMÜ
07 Ocak 2020 Tarihli ve 31001 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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